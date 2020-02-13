Виновник смертельной аварии на Малышева попытается выйти на свободу

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:13:26+03:00

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Виновник аварии на Малышева, в результате которой скончались два человека, Владимир Васильев попытается выйти на свободу из СИЗО. Адвокаты художника подали апелляцию в Свердловский областной суд и будут ходатайствовать о смягчении меры пресечения для обвиняемого. На прошлой неделе Васильеву продлили срок ареста до апреля, при этом следствие по делу уже завершено и скоро материалы передадут прокурору, а затем – в суд.

Напомним, что авария произошла утром 4 августа, когда Васильев и его друг Глеб Березкин ехали к дому художника за новой порцией спиртного. В своих показаниях Березкин всячески защищает товарища. Говорит, что его товарищ был лишь водителем, но сам не употреблял в тот день. А Kia Rio, на которой ехали парни, принадлежала их общему знакомому Никите Фомину, но тот после известий о ДТП написал заявление об угоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

- Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье. Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился. Очнувшись, я позвонил Фомину по WhatsApp и сообщил, что мы попали в аварию. Потом пришел в сознание лишь в больнице, - рассказал следователю Глеб Березкин.

Сейчас Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы.

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