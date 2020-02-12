Уральские киношники сняли короткометражку про собак, которым грозит отстрел

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:36:01+03:00

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Команда уральских киношников Red Pepper Film сняла короткометражку про собак. Съемки фильма «Большая восьмерка» проходили в Санкт-Петербурге. В картине задействованы самые настоящие четвероногие актеры – восемь дрессированных собак. По словам режиссеров, эти животные понимают около 400 человеческих слов. По сюжету собакам грозит отстрел из-за саммита.

- Это история обычного работяги Ивана, который занимается благоустройством города, где совсем скоро пройдет САММИТ. Однажды он узнает, что к форуму власти решили очистить улицы от бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим друзьям, - рассказали в Red Pepper Film.

Фото: группа ВКонтакте Red Pepper Film

Кроме четвероногих друзей человека главные роли сыграли Игорь Кожевин и Катерина Шпица. Режиссером и автором сценария был Иван Соснин. Исполнительный продюсер картины - Яна Шмайлова. Фильм уже можно посмотреть в сети.

Напомним, картина уральских киношников из Red Pepper Film «Интервью» стала лучшим короткометражным фильмом года.

ИСТОЧНИК KP.RU