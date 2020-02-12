2020-02-12T15:58:32+03:00
Звезды

Пьеса Коляды довела тагильский театр до Москвы

Театр кукол примет участие в международном конкурсе
Лев ИСТОМИН
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Пьесу Николая Коляды оценят в МосквеПьесу Николая Коляды оценят в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Театр кукол Нижнего Тагила примет участие в Х Международном фестивале «Театр кукол без границ» в мае этого года в Москве. Для масштабного культурного мероприятия организаторы отбирают по всей стране оригинальные постановки театров для малышей. В список попал и спектакль «Аленький цветочек», который поставили по пьесе известного уральского драматурга Николая Коляды.

– В прошлом году зрители фестиваля очень хорошо приняли нашу бэби-сказку «Большое путешествие маленькой тучки». В этот раз мы покажем новый спектакль «Аленький цветочек» по пьесе Николая Коляды, - рассказала директор Театра кукол Татьяна Ткачева.

Впервые спектакль показали на сцене театра в прошлом сезоне в формате моноспектакля – здесь одна актриса исполняет роли всех персонажей.

- Моноспектакль на малой сцене является настоящим испытанием, как для актёра, так и для создателей, - рассказывает режиссер Наталья Молоканова. - Тут нельзя сфальшивить и важно продумать все до мельчайших деталей.

Отметим, что в ноябре 2019 года «Аленький цветочек» получил специальный диплом «Лучший спектакль для детей» на международном фестивале «Коляда-Plays».

ИСТОЧНИК KP.RU

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