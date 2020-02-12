Прокуратура: тлеющая свалка на Уралмаше – это катастрофа

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Екатеринбурга назвала горящую свалку на окраине Уралмаша «катастрофой». Мусор копился в карьере рядом с улицей Коммунистической много лет. Теперь здесь образовалась гора мусора высотой с девятиэтажный дом.

Гореть свалка начала в конце 2019 года, после чего жители района стали жаловаться на запах и грязный воздух. Земля под свалкой находится не в собственности муниципалитета, но для исправления ситуации именно мэрия приняла решение засыпать мусорные кучи грязным снегом с улиц Екатеринбурга.

Одновременно администрация города начала переговоры с МУГИСО о передачи земельного участка мэрии. Сегодня вопрос со свалкой находится на контроле городской прокуратуры, однако эта проблема оперативно не решится.

- Ситуация сложилась катастрофическая. В одночасье ее не решить, но она находится на контроле,- заявила 12 февраля главный прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

Отметим, что по факту пожара на свалке возбуждено уголовное дело по статьям «Самоуправство» и «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов ранее высказал мнение о том, что тлеющая свалка может быть связана с криминальным бизнесом в мусорной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU