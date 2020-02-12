2020-02-12T15:06:42+03:00
Общество

Прокуратура: тлеющая свалка на Уралмаше – это катастрофа

Для решения проблемы потребуется время
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В январе свалку начали засыпать снегом. Фото: Роман КравченкоВ январе свалку начали засыпать снегом. Фото: Роман Кравченко
Изменить размер текста:

Прокуратура Екатеринбурга назвала горящую свалку на окраине Уралмаша «катастрофой». Мусор копился в карьере рядом с улицей Коммунистической много лет. Теперь здесь образовалась гора мусора высотой с девятиэтажный дом.

Гореть свалка начала в конце 2019 года, после чего жители района стали жаловаться на запах и грязный воздух. Земля под свалкой находится не в собственности муниципалитета, но для исправления ситуации именно мэрия приняла решение засыпать мусорные кучи грязным снегом с улиц Екатеринбурга.

Одновременно администрация города начала переговоры с МУГИСО о передачи земельного участка мэрии. Сегодня вопрос со свалкой находится на контроле городской прокуратуры, однако эта проблема оперативно не решится.

- Ситуация сложилась катастрофическая. В одночасье ее не решить, но она находится на контроле,- заявила 12 февраля главный прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

Отметим, что по факту пожара на свалке возбуждено уголовное дело по статьям «Самоуправство» и «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов ранее высказал мнение о том, что тлеющая свалка может быть связана с криминальным бизнесом в мусорной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура: тлеющая свалка на Уралмаше – это катастрофа
Стали известны подробности сделки со сносом бани в центре Екатеринбурга
В Нижнем Тагиле «взбодрят» трамвайное движение
Актер «Уральских пельменей» стал послом Международного турнира по дзюдо
В Екатеринбурге закрыли 58 классов из-за вспышки ОРВИ
Хаски, которого нашли в сторожке с отрубленной лапой, сможет ходить
Под Екатеринбургом инспекторы ГИБДД вытащили автомобиль молодой мамы из сугроба
В Екатеринбурге разбился пациент онкологического диспансера
Основатель сети кофеен «Coffee Like» Аяз Шабутдинов запустил коворкинг в Екатеринбурге
Банк «Открытие» и Русское географическое общество пригласили уральцев в «Путешествие по России. 360°»
Мужчины из Екатеринбурга смогут бесплатно провериться на рак: рассказываем, когда и куда идти
В Екатеринбурге на прилавках магазина нашли партию опасного табака
ВТБ в Свердловской области привлек на счета эскроу более 400 миллионов рублей
В Екатеринбурге завершились поиски Ксении Раскостовой
В Серове бывшая сотрудница колонии получила срок за смерть любовника в ДТП
На Урале бизнесмен лишился грузовика из-за долга в 68 тысяч
«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче
В Екатеринбурге ищут 70-летнюю бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Екатеринбурге автобус из-за столкновения с BMW вылетел в забор
«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге водитель «Газели» сбил девочку-подростка на пешеходном переходе
На Урале полиция проводит операцию против оборота поддельных купюр