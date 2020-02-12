2020-02-12T14:45:26+03:00
Общество

Стали известны подробности сделки со сносом бани в центре Екатеринбурга

Городская казна не досчиталась большой суммы
Лев ИСТОМИН
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Обычно обещанного три года ждут. Но в Екатеринбурге дольше. Фото: проектная документацияОбычно обещанного три года ждут. Но в Екатеринбурге дольше. Фото: проектная документация
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Несколько лет назад Екатеринбург лишился одной из самых старых общественных бань. Речь идет о строении по адресу: улица Куйбышева, 42. Дело в том, что баню по контракту с частной московской компанией мэрия разрешила снести, а на их месте построить новые элитные «Сандуновские бани» - банный комплекс с офисными помещениями.

Участок обошелся предпринимателям всего за 6,5 миллионов рублей, это всего 15% от кадастровой стоимости. Счетная палата Екатеринбурга провела проверку эффективности распоряжения казенным имуществом (имеется в виду баня «Бодрость»). Выводы опубликовала общественная организация «Уральский хронотроп».

Оказалось, что городская администрация времен правления сити-менеджера Александра Якоба, который рулил экономикой, согласовала продажу бани без ряда необходимых в этом случае документов, включая технико-экономическое обоснование.

Новый комплекс на месте бани не построен до сих пор. А бюджет города из-за сомнительной сделки понес значительный ущерб. Напомним, что сделку проверяет и городская прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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