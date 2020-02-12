Хаски, которого нашли в сторожке с отрубленной лапой, сможет ходить

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:31:11+03:00

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В Екатеринбурге волонтерам приюта хаски удалось, казалось бы, невозможное. Защитники животных подарили вторую жизнь Флешу, которого в конце прошлого года нашли с оторванной лапой в заброшенной сторожке в Тавде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760309" frameborder="0"></iframe> Хаски из Екатеринбурга пережил операцию по сохранению задней лапы.Видео: Анастасия Кудрявцева

- Лапа болталась на одной коже, не было вообще никаких шансов, но врач рискнул и решил попробовать все же провести операцию. Вчера сняли фиксирующую конструкцию, и произошло настоящее чудо - он встал на лапу! Флеш опирается на лапу! То, что произошло - иначе как чудом не назовешь, – написала основательница приюта хаски Анастасия Кудрявцева.

Также стоит отметить, что осенью волонтеры с Урала спасли трехлапика хаски, который стал жертвой малолетних живодеров. Но сейчас с Сильвером все хорошо, он обрел дом и семью. К слову, Флешу также требуется квартирная передержка или заботливые хозяева.

ИСТОЧНИК KP.RU