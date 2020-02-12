Банк «Открытие» и Русское географическое общество пригласили уральцев в «Путешествие по России. 360°»

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:36:41+03:00

Благодаря выставке и виртуальному кинотеатру любой посетитель «Ельцин центра» может «телепортироваться» в самые красивые места России

В Екатеринбурге открылся VR-кинотеатр и фотовыставка «Путешествие по России. 360°»

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11 февраля на втором этаже «Ельцин центра» (над атриумом, ближайшая сторона к набережной) состоялось официальное открытие VR-кинотеатра и фотовыставки «Путешествие по России. 360°», организованное банком «Открытие» и Русским географическим обществом. Ознакомиться с экспозицией можно бесплатно до 29 февраля, после чего выставка продолжит путешествие по городам России.

В церемонии открытии приняли участие: Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе; Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области; Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской Думы; Наталья Алемасова, управляющий банка «Открытие» в Свердловской области; Алексей Тихомиров, заместитель исполнительного директора Русского географического общества; а также Светлана Минюрова, председатель Свердловского областного отделения Русского географического общества, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».

Благодаря выставке и виртуальному кинотеатру любой посетитель «Ельцин центра» или работник одного из офисов, расположенных здесь, может свободно «телепортироваться» в самые красивые места России — пролететь над гнездовьями кайр на Кольском полуострове, увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, нырнуть в гости к кольчатой нерпе в Охотском море, услышать, как поют серые киты.

Панорамное видео, ставшее частью выставки, представляет собой 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение России и путешествия по ней.

Как отмечают организаторы, интерес к уникальным видам различных уголков России огромен

Съемки проходили в девяти регионах страны от Кольского полуострова до Камчатки. Ради редких кадров съемочная группа проекта побывала на плато Путорана и Дальнем Востоке, в дельте Волги и в Дагестане. Участники съёмок забирались в горы, опускались под воду, шли пешком десятки километров. Фотографии, сделанные съемочной группой, составили основу фотовыставки «Путешествие по России. 360°».

Екатеринбург стал третьим региональным центром после Казани и Новосибирска, в котором можно посмотреть экспозицию. Как отмечают организаторы, интерес к уникальным видам различных уголков России огромен – всего за несколько недель работы выставки ее посетит несколько сотен тысяч человек.

Фильм — совместный проект РГО и банка «Открытие». Его премьера состоялась на IV Фестивале Русского географического общества в Москве в сентябре 2019 года. Тогда его увидели и высоко оценили тысячи людей, в том числе Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель руководителя Администрации Президента России, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Русское географическое общество было основано Николаем I в 1845 году. В разные годы Обществом руководили представители Российского императорского дома, учёные и государственные деятели. РГО внесло значительный вклад в изучение Европейской

России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Обществом были заложены основы отечественного заповедного дела.

С 2009 года Попечительский совет Общества возглавил Владимир Владимирович Путин. Членами Совета стали отечественные и зарубежные меценаты, просветители и общественные деятели. Президентом РГО — Сергей Кужугетович Шойгу.

В штаб-квартире Общества в Санкт-Петербурге находится самая большая географическая библиотека в Европе. В её фонде представлены издания на русском и иностранных языках по всем разделам географических наук и смежных дисциплин, начиная с XVI века.

За последние годы Обществом был реализован ряд масштабных проектов: фотоконкурс «Самая красивая страна», международный Географический диктант, археолого-географическая экспедиция «Кызыл-Курагино», комплексная экспедиция «Гогланд», экспедиция по очистке Арктики и многие другие. РГО ведёт активную работу по изучению и охране редких животных и птиц. Среди них — амурский тигр, зубатый кит белуха, белый медведь. Общество выпускает свыше 200 научных изданий в год, оказывает грантовую и информационную поддержку производству фильмов о культурном и природном наследии России.