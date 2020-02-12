2020-02-12T09:35:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге на прилавках магазина нашли партию опасного табака

В общей сложности специалисты Роспотребнадзора изъяли 56 килограммов табака для кальяна
Олег ГАЛИМОВ
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Специалисты Роспотребнадзора изъяли табачную продукцию из оборота, в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в судСпециалисты Роспотребнадзора изъяли табачную продукцию из оборота, в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в магазине Steamshop изъяли 945 пачек табака для кальяна весом 56 килограммов. На продукции не было российских акцизных марок, указания даты, данных о производителе.

- В соответствии с действующим законодательством торговля на территории России безакцизной табачной продукцией запрещена. Акцизные марки наносятся на упаковку при производстве, и ввезти в страну немаркированный товар легально невозможно, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сейчас сотрудники таможенного управления выясняют, как безакцизный кальянный табак попал в Россию.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли табачную продукцию из оборота, в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, что недавно в столице Урала уничтожили большую партию снюса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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