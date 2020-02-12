В Серове бывшая сотрудница колонии получила срок за смерть любовника в ДТП

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:19:10+03:00

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В Серове вынесли приговор бывшей сотруднице ИК-8 Алене Овешковой, которая в конце прошлого лета стала виновником смертельной аварии. Как рассказали в областной прокуратуре, в день трагедии пьяная женщина находилась за рулем «ВАЗа», а ее пассажирами был сожитель и его пожилая мать.

Двигаясь по трассе Серов – Гари, Овешкова выехала на встречную полосу, где врезалась в Ford Focus.

- В районе 77 км. 670 м. указанной автодороги Овешкова выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем «Форд Фокус», которым управляла женщина. В качестве пассажиров на переднем сиденье автомобиля Ford Focus была подруга женщины, а на заднем сиденье находились трое несовершеннолетних детей (двое детей водителя автомобиля Ford Focus, 2010 г.р. и 2008 г.р., а также ребенок ее подруги, 2008 г.р.), все пристегнутые ремнями безопасности, - напоминают обстоятельства аварии в областной прокуратуре.

В результате столкновения сожитель Овешковой скончался, а также один ребенок из иномарки получил тяжелые травмы. Суд назначил виновнице аварии 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении. Также она должна будет выплатить 300 тысяч рублей женщине, которая была за рулем Ford. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU