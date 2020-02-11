На Урале полиция проводит операцию против оборота поддельных купюр

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:43:21+03:00

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На Урале полиция проводит операцию «Купюра» против оборота поддельных денег. Специалисты информируют уральцев о находящихся в незаконном обороте поддельных денежных купюрах достоинством пять, две и одна тысяча рублей. В первую очередь инструктаж проходят продавцы-кассиры и работники сферы обслуживания. Как рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, именно они чаще других сталкиваются с так называемыми «фантиками». Представители полиции раздают список серий и номеров наиболее распространенных поддельных денежных купюр, а также методические рекомендации «Алгоритм действий при обнаружении ПДК».

По словам Валерия Горелых, кассиры обязаны принять меры к изъятию фальшивой купюры. Возвращать поддельные деньги нельзя. Если с продавцом пытаются расплатиться фальшивыми купюрами, ему нужно нажать тревожную кнопку. Если ее нет, нужно отвлечь сбытчика и вызвать охрану и сотрудников полиции. Если возможности задержать подозреваемого нет, нужно запомнить его приметы и других людей, которые находились со сбытчиком.

В прошлом году по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» возбуждено 263 уголовных дела. Полиция нашла 17 сбытчиков, которые причастны к 40 фактам противоправной деятельности. Всего у них было изъято 119 поддельных купюр.

- Основная масса фальшивых купюр (98%) изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые самостоятельно не могут выявить признаки подделки и принимают фальшивые деньги в качестве средств оплаты. Наибольшее количество сбывается в Екатеринбурге (85%). Около 78% номиналом 5000 рублей, 20% - 1000 рублей, - рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Чтобы определить подлинность необходимо принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту обращать внимание на качество бумаги. Фальшивые банкноты печатаются на обычной бумаге, которая не имеет характерного хруста и быстро изнашивается. На поддельных денежных купюрах краска осыпается, появляются трещины и пробелы. Металлизированная ныряющая нить на поддельных деньгах легко отклеивается - в настоящих купюрах данный защитный элемент внедрен в бумагу (проникает в слои) и никогда не отклеивается.

Кроме того на настоящей купюре покрытие эмблемы Банка России обладает цветопеременным эффектом при смене угла рассмотрения - на поддельных же купюрах эмблема переливается и блестит, но цвет не меняет. На лицевой части подлинной купюры имеется поле, которое под прямым углом зрения выглядит однотонным, но при наклоне поле переливается радужными полосами.

Подробную информацию о признаках подлинности можно получить на официальном сайте Банка России. Списки серий и номеров ПДК размещены на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Телефон доверия Управления ЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области по линии противодействия фальшивомонетничеству: +7-(343) 358-85-83.

ИСТОЧНИК KP.RU