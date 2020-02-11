В Екатеринбурге больше месяца будет закрыто движение по улице Расковой

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:01:05+03:00

В это время будут строить водопровод

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В Екатеринбурге больше месяца будет закрыто движение от дома № 17 по улице Расковой до дома № 196 по улице Московской. Об этом сообщили на сайте администрации города. Объезжать ремонтные работы придется с 11 февраля до 20 марта. В это время здесь будут строить водопровод.

Фото: ЯндексКарты

- В связи с проведением работ по строительству водопровода ООО «ВЕКТОР» закрывает движение транспорта по улице Расковой, от дома № 17 по улице Расковой до дома № 196 по улице Московской, с 11.02.2020 по 20.03.2020, - указано на официальном портале Екатеринбурга.

Планируется, что водители будут объезжать перекрытую улицу по Московской, Волгоградской и Печатников.

Также с 15 февраля перекроют перекресток улиц Тенистой и Соболева. Движение будет закрыто из-за строительства продолжения улицы Краснолесья, которая свяжет Академический с Широкой Речкой. Здесь проезд для транспорта будет закрыт до первого ноября.

Фото: ЯндексКарты

ИСТОЧНИК KP.RU