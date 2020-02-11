Губернатор поддержал создание детского хосписа в Екатеринбурге

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:55:35+03:00

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В Екатеринбурге может появиться детский хоспис. Проект 11 февраля предоставили на рассмотрение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Отделение паллиативной помощи для детей могут разместить в районе озера Шарташ в Екатеринбурге на месте, где раньше располагался Игнатьевский женский скит Ново-Тихвинского монастыря. Глава региона поддержал инициативу.

- Востребованность колоссальная, поэтому мы готовы рассмотреть предложения по созданию детского хосписа, - уточнил Евгений Куйвашев.

При этом, на территории нужно будет построить новое современное здание, где будут размещаться дети, так как старые деревянные корпуса уже непригодны для проживания.

На сегодняшний день в уральской столице работает отделение паллиативной помощи на 10 мест при ОКДБ, еще пять мест есть в хосписе при Детской горбольнице №9.

ИСТОЧНИК KP.RU