2020-02-11T14:44:42+03:00
Общество

МегаФон «спрячет» имя любимого в номер телефона

Жители Среднего Урала могут оформить номер с зашифрованным именем любимого человека в интернет-магазине shop.megafon.ru
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Чтобы подобрать заветные цифры, в поисковой строке нужно вести имя человека, например «Иван» или «Ира», и система выдаст подходящий вариантЧтобы подобрать заветные цифры, в поисковой строке нужно вести имя человека, например «Иван» или «Ира», и система выдаст подходящий вариантФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Среднего Урала могут оформить номер с зашифрованным именем любимого человека в интернет-магазине shop.megafon.ru. Подставляя вместо цифр буквы, расположенные на клавишах телефона, можно создать номер, который станет приятным сюрпризом для второй половины к 14 февраля.

Фото: предоставлено Мегафон

Фото: предоставлено Мегафон

Чтобы подобрать заветные цифры, в поисковой строке нужно вести имя человека, например «Иван» или «Ира», и система выдаст подходящий вариант. Помимо имени можно задать любое желаемое слово.

Для тех, кто ищет подарки к праздникам, МегаФон также подготовил акцию «Пара для пары». При покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, можно получить второй телефон Xiaomi Redmi 7А в подарок. Экономия бюджета при таком варианте составит почти 7000 рублей.

Тем, кто находится в поиске подарков, консультанты shop.megafon.ru советуют присмотреться к наушникам. Именно они стали хитом продаж в прошлом году и не планируют сбавлять обороты. На сайте представлено свыше 150 моделей наушников, а стартовая цена начинается от 99 рублей.

Фото: предоставлено Мегафон

Фото: предоставлено Мегафон

«Уверен, что в нашем интернет-магазине влюбленные могут найти наиболее подходящий подарок к празднику. Ценители романтики, гаджетов или аксессуаров найдут здесь отличные презенты, сэкономят время на посещении магазинов и, конечно, деньги», – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Заказ shop.megafon можно забрать в пункте выдачи, его может бесплатно привезти курьер по городу или служба КСЭ доставить «до двери» в любой регион России.

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