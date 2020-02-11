В Екатеринбурге продают детский сад вместе с участком
Цена - 350 миллионов рублей
Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге продают здание бывшего детского сада вместе с большим земельным участком. Объект за 350 миллионов рублей расположен в районе улиц Волгоградская - Ясная - Шаумяна - Белореченская.
В объявлении на сайте N1 указано, что на участке можно возводить жилые дома, высотой до 100 метров, площадью до 60 % от всего участка.
Из плюсов указаны: транспортная доступность в районе и относительная территориальная близость к центру Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU