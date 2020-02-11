2020-02-11T14:28:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге продают детский сад вместе с участком

Цена - 350 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продают здание бывшего детского сада вместе с большим земельным участком. Объект за 350 миллионов рублей расположен в районе улиц Волгоградская - Ясная - Шаумяна - Белореченская.

В объявлении на сайте N1 указано, что на участке можно возводить жилые дома, высотой до 100 метров, площадью до 60 % от всего участка.

Из плюсов указаны: транспортная доступность в районе и относительная территориальная близость к центру Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор поддержал создание детского хосписа в Екатеринбурге
Ветераны ВИЗа и ВИЗ-Стали провели урок мужества для студентов
Сын депутата Госдумы устроился на работу в мэрию Екатеринбурга
МегаФон «спрячет» имя любимого в номер телефона
В Екатеринбурге продают детский сад вместе с участком
Почта России выпустила конверты к юбилею легендарного уральского летчика
В Екатеринбурге цыгана, сбившего на машине девушку, отдали под суд
Недемократично: двое из Гордумы Екатеринбурга получили решающие полномочия
Заподозрил в краже кошелька: свердловчанин получил семь лет тюрьмы за убийство своей матери
Гордума Екатеринбурга отвергла новые условия размещения киосков: чем возмущены депутаты
«Рено» за тепло: у екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по «коммуналке»
В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших в центре города
В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Салют»: названа дата
Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» изменится в период с 23 по 25 февраля
В Екатеринбург привезли чудотворную икону, помогающую излечиться от онкологии
В Екатеринбурге за 45 миллионов продают квартиру с экологичным ремонтом
Уральские бизнесмены отправили в китайский город Гуанчжоу порядка 2 миллионов медицинских масок