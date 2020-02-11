Почта России выпустила конверты к юбилею легендарного уральского летчика

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:29:45+03:00

К этому событию на главпочтамте изготовили специальный штемпель

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В Екатеринбурге выпустили в обращение специальные конверты к 100-летнему юбилею легендарного уральского летчика, дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова. В день выхода конверта филателисты имеют возможность поставить на главпочтамте оттиск специального штемпеля, датированного 11 февраля.

Конверт украшен эмблемой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А также портрет героя на фоне самолета-истребителя, а также две медали «Золотая Звезда». Тираж конверта с Григорием Речкаловым - 1 миллион экземпляров, которые будут продавать по всей России.

9 февраля 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения летчика-аса. В честь этого события в поселке Бобровский под Сысертью открыт бюст знаменитому уральцу.

ИСТОЧНИК KP.RU