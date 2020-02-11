2020-02-11T12:51:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге цыгана, сбившего на машине девушку, отдали под суд

ДТП произошло в апреле 2019 года
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Дмитрием ИонинымФото: предоставлено Дмитрием Иониным
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Дело 18-летнего Виктора Васильева, который в апреле прошлого года сбил на «Ладе Приоре» хореографа Ирину Сайко, передано для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

По данным депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который следит за ситуацией, цыгана будут судить по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью человека».

Ирина, по словам депутата, не смогла дальше развиваться в профессии, но Виктор не считал себя виновным, и даже попытался сбежать с места ДТП, но его поймали местные жители.

Пострадавшая получила открытый перелом ноги, после чего перенесла несколько операций.

Фото: предоставлено Дмитрием Иониным

Фото: предоставлено Дмитрием Иониным

ИСТОЧНИК KP.RU

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