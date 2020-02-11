Заподозрил в краже кошелька: свердловчанин получил семь лет тюрьмы за убийство своей матери

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:37:30+03:00

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В Свердловской области признали виновным 42-летнего жителя Арамиля в убийстве своей матери. Мужчину осудили по 111 статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и дали срок - 7 лет и 10 месяцев исправительной колонии строго режима.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, 6 августа гостил у своей матери в одном из сел Белоярского района. Внезапно между ними произошла ссора.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

- Ошибочно заподозрив женщину в хищении у него из кошелька денег, мужчина нанес матери множественные удары руками и ногами. В результате здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Увидев, что матери становится все хуже, подсудимый вызвал для нее скорую помощь. Прибывшим медикам он пояснил, что женщине стало плохо после того, как она ударилась о порог двери. При доставлении в больницу потерпевшая скончалась, - сообщают в ведомстве.

Оказалось, что деньги, из-за которых случился скандал, украл его родственник.

ИСТОЧНИК KP.RU