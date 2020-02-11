Гордума Екатеринбурга отвергла новые условия размещения киосков: чем возмущены депутаты

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:50:16+03:00

Пока не понятно по каким правилам в городе будет развиваться уличная торговля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Документ в мэрии рассматривали семь часов, но в итоге его раскритиковали

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В Екатеринбурге с подачи мэра Александра Высокинского в ближайшее время должны измениться условия размещения киосков на городских улицах. Почти год в администрации работали над документом. На прошлой неделе на совещании его обсуждали на протяжении семи часов. Дело в том, что местные коммерсанты предложили более сотни поправок в документ. Однако депутаты одобрили только 37 из них.

Сегодня народные избранники вместе с уполномоченным по правам предпринимателей региона Еленой Артюх раскритиковали итоговый вариант условия размещения нестационарных объектов.

По их мнению, в документе есть ряд серьезных упущений, которые не позволят беспрепятственно, минуя спорные моменты, урегулировать процесс размещения в городе киосков.

1. В документе осталась правовая неопределенность. Например, собственники киосков могут менять их географические координаты.

2. Непонятно, кто именно будет заключать с предпринимателями договоры.

3. Мэрия намерена указывать предпринимателям на внешний вид киосков. Это, по мнению Елены Артюх, излишняя мера.

Депутаты Гордумы требуют, чтобы документ, без которого Екатеринбург жил 10 лет, был приведен в соответствие с федеральным законодательством. Если по документу предприниматель может менять географическое положение своего объекта, то его статус начнут оспаривать в суде другие бизнесмены.

- Приняв это положение, мы можем нарваться на волну протеста. Руководство области снова вынуждено будет вмешаться. Мы можем исправить очевидные недочеты, чтобы предприниматели могли работать нормально, - заявил на заседании депутат Роман Ступников.

В итоге документ Гордумы принимать отказалась. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не раз выступал против киосков в городе. По его мнению, это устаревший формат торговли. В идеале на улицах должны остаться только газетные киоски и ларьки с мороженым.

ИСТОЧНИК KP.RU