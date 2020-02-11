2020-02-11T14:40:07+03:00
Общество

«Рено» за тепло: у екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по «коммуналке»

Мужчина перестал платить по квитанциям и накопил долг в 150 тысяч рублей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Житель Екатеринбурга лишился автомобиля, потому что перестал платить по коммунальным счетам. Мужчина задолжал больше 150 тысяч рублей за свет и воду. Гасить задолженность мужчина не захотел и приставы запретили ему выезжать за границу. Но это не помогло, деньги на счета компании так и не поступили.

- Судебным приставом-исполнителем был произведен арест транспортного средства должника марки «Рено Логан», - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сейчас иномарка передана на экспертизу оценщикам. Затем ее передадут в ТУ «Росимущество», где машина уйдет с молотка. Эти деньги пойдут в качестве погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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