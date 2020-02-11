«Рено» за тепло: у екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по «коммуналке»
Житель Екатеринбурга лишился автомобиля, потому что перестал платить по коммунальным счетам. Мужчина задолжал больше 150 тысяч рублей за свет и воду. Гасить задолженность мужчина не захотел и приставы запретили ему выезжать за границу. Но это не помогло, деньги на счета компании так и не поступили.
- Судебным приставом-исполнителем был произведен арест транспортного средства должника марки «Рено Логан», - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Сейчас иномарка передана на экспертизу оценщикам. Затем ее передадут в ТУ «Росимущество», где машина уйдет с молотка. Эти деньги пойдут в качестве погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU