В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Салют»: названа дата

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:46:30+03:00

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В Екатеринбурге на этой неделе закрывается легендарный кинотеатр «Салют», который работал в городе с 1912 года. Здание передадут городскому Дворцу детского творчества для организации здесь секций и кружков.

Последние сеансы здесь пройдут 14 февраля в День всех влюбленных. 15 февраля кинотеатр уже будет закрыт. Решение о закрытии приняли в мэрии Екатеринбурга.

Ранее в городе закрылся другой старейший кинотеатр «Колизей», здание которого в мае 2020 года передадут во временное пользование Театру кукол на время реконструкции их родного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU