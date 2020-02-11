В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Салют»: названа дата
Здание отдадут Дворцу детского творчества
Работа легендарного кинотеатра прекращаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на этой неделе закрывается легендарный кинотеатр «Салют», который работал в городе с 1912 года. Здание передадут городскому Дворцу детского творчества для организации здесь секций и кружков.
Последние сеансы здесь пройдут 14 февраля в День всех влюбленных. 15 февраля кинотеатр уже будет закрыт. Решение о закрытии приняли в мэрии Екатеринбурга.
Ранее в городе закрылся другой старейший кинотеатр «Колизей», здание которого в мае 2020 года передадут во временное пользование Театру кукол на время реконструкции их родного здания.
ИСТОЧНИК KP.RU