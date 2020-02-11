Уральские бизнесмены отправили в китайский город Гуанчжоу порядка 2 миллионов медицинских масок

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:18:22+03:00

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В мэрии Екатеринбурга сегодня, 11 февраля, рассказали о ситуации с коронавирусом в столице Урала. Заболевших у нас нет, а те граждане, что находятся на 14-дневном карантине, здоровы. Также выяснилось, что на прошлой неделе правительство Гуанчжоу, китайского города-побратима Екатеринбурга, обратилось к столице Урала за помощью. Им нужно было подыскать поставщиков средств для борьбы с коронавирусом. Речь идет в первую очередь о медицинских масках.

- 2 февраля был собран гуманитарный груз от компании «Сима-ленд». Это порядка 2 миллионов масок и средств спецзащиты, - уточняет Анастасия Лукичева, помощник собственника компании «Сима-ленд». - Отправили до Новосибирска фурой, а дальше до Харбина самолетом.

Если говорить о размерах, то это 90 кубометров масок. Они уместились в две фуры. Подобную гуманитарную помощь оказывают и другие города России. Однако партия масок, отправленная из столицы Урала в Гуанчжоу пока самая крупная.

ИСТОЧНИК KP.RU