2020-02-11T08:57:32+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» оштрафовали за задержку семи рейсов

Пассажиры прождали больше двух часов
Юлия СТАЛИНА
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Суд назначил «Уральским авиалиниям» штраф в размере ста тысяч рублей.Суд назначил «Уральским авиалиниям» штраф в размере ста тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» из-за задержки нескольких рейсов. Пассажирам аэропортов Екатеринбурга, Омска, Самары и Ферганы (Узбекистан) пришлось ждать свой самолет больше двух часов. Всего задержали семь рейсов.

- Несмотря на очевидные причины невозможности выполнить рейсы (позднее прибытие воздушного судна, техническая неисправность летной техники), авиакомпанией в нарушение воздушного законодательства резервный борт для перевозки пассажиров предоставлен не был, - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На авиакомпанию завели дело об административной ответственности. Суд не встал на сторону перевозчика и назначил «Уральским авиалиниям» штраф в размере ста тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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