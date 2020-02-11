На страже порядка, хоть и с лапками: у аэропорта Кольцово появился новый питомец

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:57:58+03:00

Бельгийская овчарка малинуа по кличке Арвенделл Кайлин выйдет на службу через несколько месяцев

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У кинологической службы в аэропорту Кольцово появился новый питомец. С этого дня бельгийская овчарка малинуа по кличке Арвенделл Кайлин служит в воздушной гавани. Девятимесячная малышка приехала в Екатеринбург из питомника в Элисте. Сейчас собака привыкает к новым условиям, знакомится с аэропортом и проходит общую подготовку. Как правило, служебных собак начинают привлекать к работе в кинологическом подразделении в возрасте 1,5-2 года, сообщает пресс-служба Кольцово.

- В октябре Кайлин поедет на обучение в Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства МВД РФ, где получит сертификат о прохождении обучения и допуске на службу. После этого овчарка сменит в Кольцово одного из питомцев, которые готовятся уйти «на пенсию», - добавили в ведомстве.

Кайлин - вторая овчарка малинуа в кинологическом подразделении воздушной гавани. Эта порода отличается высокой способностью к дрессировке, работоспособностью и поиску.

ИСТОЧНИК KP.RU