2020-02-10T18:55:57+03:00
Общество

В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин

Сгорели надворные постройки, баня и жилой дом
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: МЧС Свердловской областиФото: МЧС Свердловской области
Изменить размер текста:

В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин. Трагедия произошла вчера ночью в поселке Новоасбест. На площади 108 квадратных метров сгорели надворные постройки, частная баня и частный жилой дом.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Новоасбест. В 03:45 огонь локализован, в 04:34 открытое горение ликвидировано, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили только к 11:30. В следственном комитете региона отметили, что электроприборы были целыми. По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге дом, на месте которого должны построить филармонию, будут разбирать поэтапно
В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин
В Свердловской области врачи выезжают на дом к ветеранам и труженикам тыла, чтобы провести диспансеризацию
В Екатеринбурге бесплатно проверят работоспособность тонометров
Депутата Гордумы Константина Киселева допросят по делу о протестах в сквере у Драмтеатра
На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду вальцовщиков
На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка
Владимир Шахрин снялся в новом сериале ТНТ
Появилось видео последствий аварии на Кольцовском тракте, где погибли два человека
На Урале из-за ОРВИ закрыли 13 детсадов и четыре школы
Спасатели «Екатеринбурггаза» подтвердили квалификацию
Обещал продать Toyota и Volkswagen: полиция ищет жертв мужчины, кинувшего екатеринбуржцев на 7 миллионов