В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин
В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин. Трагедия произошла вчера ночью в поселке Новоасбест. На площади 108 квадратных метров сгорели надворные постройки, частная баня и частный жилой дом.
- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Новоасбест. В 03:45 огонь локализован, в 04:34 открытое горение ликвидировано, - рассказали в МЧС Свердловской области.
Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили только к 11:30. В следственном комитете региона отметили, что электроприборы были целыми. По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU