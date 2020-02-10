На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду вальцовщиков

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:09:03+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал конкурс профессионального мастерства среди бригад вальцовщиков прокатного участка. Он нацелен на выявление и поощрение работников с высоким уровнем профессиональной подготовки, повышение престижа рабочих профессий, пополнение кадрового резерва предприятия.

На победу претендуют коллективы цеха холодной прокатки, которые работают на прокатных станах. Заводская экспертная комиссия в течение месяца будет оценивать, как бригады выполняют плановые показатели, повышают эффективность производственных процессов, соблюдают трудовую дисциплину и технику безопасности.

Итоги конкурса подведут в начале марта. Победители получат дипломы, денежные премии и корпоративные знаки отличия НЛМК-PRO».

«Конкурсы профессионального мастерства – один из важнейших инструментов формирования кадрового резерва ВИЗ-Стали. В этом году мы выявим лучших среди контролеров ОТК, машинистов кранов, водителей автомобилей и погрузчиков, работников участка по производству технических газов», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.