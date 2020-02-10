2020-02-10T17:03:33+03:00
Происшествия

На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка

Уралец набросился на супругу через несколько дней после развода
Алина СУРИНА
Поделиться:
Мужчину обвиняют по трем статьямМужчину обвиняют по трем статьямФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале будут судить 38-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка, повлекшего за собой стрессовое расстройство, квалифицируемого как тяжкий вред. В 2018 году, в конце декабря в Ирбитском районе, уралец пригрозил убийством своей жене. При этом у мужчины в руках был предмет, похожий на ружье. После инцидента супруга подала на развод. Через два месяца мужчина пришел к бывшей жене домой и убил женщину на глазах у ее малолетнего сына. В этот же день мужчина угрожал убийством ребенку.

- Мужчина работал на севере вахтовым методом, и долго не находился дома. Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошёл всплеск ревности по печально известному принципу «Так не доставайся же ты никому!», -рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После убийства жены, обвиняемый хотел свести счеты с жизнью. По словам Валерия Горелых, мужчина произвёл в себя выстрел из того же ружья из которого убил жену. Врачам удалось его спасти и теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге дом, на месте которого должны построить филармонию, будут разбирать поэтапно
В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин
В Свердловской области врачи выезжают на дом к ветеранам и труженикам тыла, чтобы провести диспансеризацию
В Екатеринбурге бесплатно проверят работоспособность тонометров
Депутата Гордумы Константина Киселева допросят по делу о протестах в сквере у Драмтеатра
На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду вальцовщиков
На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка
Владимир Шахрин снялся в новом сериале ТНТ
Появилось видео последствий аварии на Кольцовском тракте, где погибли два человека
На Урале из-за ОРВИ закрыли 13 детсадов и четыре школы
Спасатели «Екатеринбурггаза» подтвердили квалификацию
Обещал продать Toyota и Volkswagen: полиция ищет жертв мужчины, кинувшего екатеринбуржцев на 7 миллионов