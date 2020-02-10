На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:03:33+03:00

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На Урале будут судить 38-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка, повлекшего за собой стрессовое расстройство, квалифицируемого как тяжкий вред. В 2018 году, в конце декабря в Ирбитском районе, уралец пригрозил убийством своей жене. При этом у мужчины в руках был предмет, похожий на ружье. После инцидента супруга подала на развод. Через два месяца мужчина пришел к бывшей жене домой и убил женщину на глазах у ее малолетнего сына. В этот же день мужчина угрожал убийством ребенку.

- Мужчина работал на севере вахтовым методом, и долго не находился дома. Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошёл всплеск ревности по печально известному принципу «Так не доставайся же ты никому!», -рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После убийства жены, обвиняемый хотел свести счеты с жизнью. По словам Валерия Горелых, мужчина произвёл в себя выстрел из того же ружья из которого убил жену. Врачам удалось его спасти и теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU