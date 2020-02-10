2020-02-10T14:37:14+03:00
Происшествия

Обещал продать Toyota и Volkswagen: полиция ищет жертв мужчины, кинувшего екатеринбуржцев на 7 миллионов

На его счету 12 преступлений
Евгений Стоянов
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Мужчине 31 год и он уже был судим за мошенничество. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуМужчине 31 год и он уже был судим за мошенничество. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга ищет людей, пострадавших от действий мошенника, забирающего себе чужие иномарки.

С декабря 2017 года в полицию стали поступать заявления от пострадавших.

- В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что потерпевшие передавали в аренду с последующим выкупом либо с целью перепродажи за вознаграждение принадлежащие им автомобили (преимущественно Toyota и Volkswagen) 31-летнему местному жителю, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После того как предприимчивый мужчина получал ключи и документы на авто, то переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 7 млн рублей, уточняют в полиции.

По данным силовиков, на счету подозреваемого 12 таких преступлений.

- После, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отделения по борьбе с мошенничеством уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу получили необходимую информацию о личности подозреваемого, - уточняют в полиции.

На протяжении нескольких месяцев сыщики вели кропотливую работу, пытаясь поймать жулика. Вскоре его удалось задержать.

Оказалось, что задержанный уже был судим за кражу. В полиции он признался в совершенных преступлениях. Силовикам мужчина сказал, что на преступление его толкнули финансовые трудности. Машины он перепродавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Сейчас против подозреваемого завели дело по статье «Мошенничество». Ему светит до 10 лет колонии.

Кроме того, силовики ищут других пострадавших.

- Полиция просит граждан, пострадавших от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7 (937) 640-22-22 (уголовный розыск) или 02, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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