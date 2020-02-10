Успешный день начинается с вкусной еды: где можно позавтракать в Екатеринбурге

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:03:24+03:00

Ешьте то, что вам нравится. И заряжайтесь энергией на весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбург – город, где жизнь кипит с раннего утра до глубокой ночи. И качество этого «кипения» во многом зависит от еды, которую предпочитают уральцы.

Кулинарный эксперт Глеб Соловьев рассказал в эфире радио «КП-Екатеринбург», где в городе можно хорошо позавтракать. Приводим тезисы от нашего гостя, а также делимся адресами уютных мест для полезных завтраков.

- Сейчас многие завтракают в кафе, это экономия времени, совмещение приятного с полезным. На завтраке можно увидеться с друзьями, с партнерами. Что-то успеть обсудить перед работой и заодно поесть.

Что полезно есть на завтрак? 00:00 00:00

- Чтобы день задался – его нужно начать с хорошего вкусного завтрака, изготовленного из определенного набора продуктов. Для этого пойдет проверенное городское кафе.

- С утра организму нужны долгие углеводы. Подойдут любые каши, блюда из творога. Хороший вариант, например, свежий круасан с семгой, авокадо и рукколой.

- На завтра можно кушать то, что нравится. У меня одно из любимых блюд – глазунья с сыром и тостом. Правильный завтрак поможет не съедать ужин поздно вечером.

- В Екатеринбурге позавтракать в 6 утра. Кроме круглосуточных заведений, есть кафе при отелях, плюс есть несколько мест в самом центре города.

Несколько заведений в Екатеринбурге работают круглые сутки. Фото: Яндекс.Карты

Где можно позавтракать рано утром:

1. Маммас, проспект Ленина, 26. Телефон 222-19-05. Время работы: круглосуточно.

Здесь можно полноценно позавтракать даже в 6 часов утра.

2. Донна Оливия, улица 8 Марта, 41. Телефон 222-19-00. Время работы: круглосуточно.

Завтраки здесь начинают готовить с 4-х часов утра. Можно заказать хороший и большой завтрак за 260 рублей. В подарок получите кофе.

3. Маккерони, проспект Ленина, 40. Телефон 222-19-02. Время работы: круглосуточно.

Вкусные завтраки в итальянском стиле с раннего утра.

4. Макдоналдс, филиалы во всех районах города. Телефон 235-54-89. Время работы: с 7 часов утра

На завтрак здесь можно съесть, например, чизбургер с котлетой.

Беседу провели Дмитрий Гусев и Роман Сухих.

ИСТОЧНИК KP.RU