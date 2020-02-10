Успешный день начинается с вкусной еды: где можно позавтракать в Екатеринбурге
Екатеринбург – город, где жизнь кипит с раннего утра до глубокой ночи. И качество этого «кипения» во многом зависит от еды, которую предпочитают уральцы.
Кулинарный эксперт Глеб Соловьев рассказал в эфире радио «КП-Екатеринбург», где в городе можно хорошо позавтракать. Приводим тезисы от нашего гостя, а также делимся адресами уютных мест для полезных завтраков.
- Сейчас многие завтракают в кафе, это экономия времени, совмещение приятного с полезным. На завтраке можно увидеться с друзьями, с партнерами. Что-то успеть обсудить перед работой и заодно поесть.
Что полезно есть на завтрак?
- Чтобы день задался – его нужно начать с хорошего вкусного завтрака, изготовленного из определенного набора продуктов. Для этого пойдет проверенное городское кафе.
- С утра организму нужны долгие углеводы. Подойдут любые каши, блюда из творога. Хороший вариант, например, свежий круасан с семгой, авокадо и рукколой.
- На завтра можно кушать то, что нравится. У меня одно из любимых блюд – глазунья с сыром и тостом. Правильный завтрак поможет не съедать ужин поздно вечером.
- В Екатеринбурге позавтракать в 6 утра. Кроме круглосуточных заведений, есть кафе при отелях, плюс есть несколько мест в самом центре города.
Несколько заведений в Екатеринбурге работают круглые сутки. Фото: Яндекс.Карты
Где можно позавтракать рано утром:
1. Маммас, проспект Ленина, 26. Телефон 222-19-05. Время работы: круглосуточно.
Здесь можно полноценно позавтракать даже в 6 часов утра.
2. Донна Оливия, улица 8 Марта, 41. Телефон 222-19-00. Время работы: круглосуточно.
Завтраки здесь начинают готовить с 4-х часов утра. Можно заказать хороший и большой завтрак за 260 рублей. В подарок получите кофе.
3. Маккерони, проспект Ленина, 40. Телефон 222-19-02. Время работы: круглосуточно.
Вкусные завтраки в итальянском стиле с раннего утра.
4. Макдоналдс, филиалы во всех районах города. Телефон 235-54-89. Время работы: с 7 часов утра
На завтрак здесь можно съесть, например, чизбургер с котлетой.
Беседу провели Дмитрий Гусев и Роман Сухих.
ИСТОЧНИК KP.RU