«Автомобилист» посвятит домашний матч борьбе с детским раком
Домашний матч «Автомобилиста» против «Сибири» посвятят Международному дню борьбы с детским раком. Игра состоится 20 февраля. На форме екатеринбургской команды будут пришиты специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа праздника.
- В начале матча перед спортсменами и болельщиками выступит 14-летняя София Головкина. Девочка победила онкологию и теперь успешно занимается спортивной аэробикой. Организаторы надеются, что пример юной героини вдохновит зрителей на помощь детям, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».
Также в фойе арены «Уралец» будет стоять ящик для пожертвований, фотозоны и аниматоры. Собранные средства будут направлены на приобретение прибора - проточного цитометра CytoFLEX S – для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. Каждый, кто поможет детям, получит памятный сувенир: золотистую ленточку.
ИСТОЧНИК KP.RU