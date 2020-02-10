«Автомобилист» посвятит домашний матч борьбе с детским раком

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:59:52+03:00

Во время игры с «Сибирью» команда выйдет в символической форме, с золотой лентой

Изменить размер текста: A A

Домашний матч «Автомобилиста» против «Сибири» посвятят Международному дню борьбы с детским раком. Игра состоится 20 февраля. На форме екатеринбургской команды будут пришиты специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа праздника.

- В начале матча перед спортсменами и болельщиками выступит 14-летняя София Головкина. Девочка победила онкологию и теперь успешно занимается спортивной аэробикой. Организаторы надеются, что пример юной героини вдохновит зрителей на помощь детям, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Также в фойе арены «Уралец» будет стоять ящик для пожертвований, фотозоны и аниматоры. Собранные средства будут направлены на приобретение прибора - проточного цитометра CytoFLEX S – для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. Каждый, кто поможет детям, получит памятный сувенир: золотистую ленточку.

ИСТОЧНИК KP.RU