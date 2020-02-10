Четверых детей-сирот вывезли из Сирии, чтобы передать их бабушке в Екатеринбурге

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:33:54+03:00

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В Екатеринбург прилетели четверо детей-сирот, которых вывезли из Сирийской Арабской Республики. Последние несколько лет они жили в Сирии, после смерти родителей решили передать двух братьев и сестер бабушке на Урале. В аэропорту Кольцово их встретил детский омбудсмен Свердловской области.

- Сегодня вернулись четверо ребят – братья и сестры. Еще двое детей из этой семьи остались на территории Сирии, так как они были рождены на ее территории. Продолжается работа по установлению их гражданства. Те ребята, которые прилетели сегодня – граждане Российской Федерации и вернулись домой, – уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В Сирии остаются еще два брата, которых пока не могут вывезти на родину. Решается вопрос о гражданстве. Этим вопросом занимается правительство региона и детский омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU