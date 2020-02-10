2020-02-10T10:38:16+03:00
Происшествия

В Кольцово оштрафовали пассажира, оскорбившего бортпроводника

Мужчине назначили сразу три штрафа
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчине были назначены три штрафа, один из них (в полторы тысячи рублей) он уже оплатилМужчине были назначены три штрафа, один из них (в полторы тысячи рублей) он уже оплатилФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово задержали дебошира, который оскорблял бортпроводника и курил в туалете. По данным управления МВД на транспорте по УрФО, между пассажиром и бортпроводником произошел словесный конфликт, в ходе которого 32-летний гражданин перешел на ненормативную лексику.

- Кроме того, во время полета мужчина нарушал правила поведения граждан на борту воздушного транспорта, отказываясь занять свое место, и курил в туалетной комнате, - отметили в управлении.

Мужчине были назначены три штрафа, один из них (в полторы тысячи рублей) он уже оплатил. Два других штрафа будут назначены в ближайшее время. Напомним, что недавно в аэропорту оставили британского котенка. Малыша приютила сотрудница таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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