На Урале экипаж ГИБДД 90 километров гнался за пьяным лихачом

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:26:28+03:00

Погоня началась в Невьянске, а закончилась уже в Екатеринбурге

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В минувшие выходные сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым нарушителем. Погоня началась в Невьянске, а закончилась уже в Екатеринбурге. Расстояние между этими городами составляет 87,5 километров.

- Инспекторам ДПС показалось странным поведение водителя автомобиля Mitsubishi, который отъезжал от местного круглосуточного магазина. Было решено проверить документы, но водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, - рассказывают в УГИБДД по Свердловской области.

Нарушитель начал стремительно уезжать от инспекторов, но силовики не отставали. В итоге лихач выехал на Серовский тракт и поехал в сторону Екатеринбурга.

- Уже на границе с Екатеринбургом к преследованию автомобиля подключились сотрудники полиции уральской столицы. Несколькими экипажами ГИБДД удалось блокировать автомобиль нарушителя. Он остановился на перекрестке улиц Донбасская - Бульвар Культуры, - уточнили в ГИБДД.

Силовики установили личность водителя, им оказался 24-летний житель Невьянска. У молодого человека были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.

Как выясняли сотрудники ГИБДД, с 2013 года мужчина дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения Правил дорожного движения. В 2017 году его судили по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тогда суд приговорил его к 250 часам исправительных работ. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года.

- В этот раз молодой человек управлял транспортным средством без водительского удостоверения, так как после истечения срока лишения он его не получил. Сам водитель ничего пояснить не смог, - уточнили в УГИБДД.

После задержания инспекторы доставили мужчину в отдел полиции № 15. Сейчас там решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела.

Начиная с пятницы, сотрудники свердловской Госавтоинспекции проводили массовые рейды. За три дня силовики задержали 115 водителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии.

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