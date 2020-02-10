2020-02-10T08:25:38+03:00
Общество

В Свердловском Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы
Евгений Стоянов
Поделиться:
В Минздраве рассказали о данных на 10 февраляВ Минздраве рассказали о данных на 10 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Минздраве рассказали о ситуации с китайским коронавирусом на территории Свердловской области.

- По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 10:00 часов 10 февраля 2020 года на территории Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, - уточнили в Министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что на территории региона не зарегистрировано подтвержденных случаев, вызванных коронаровирусной.

- Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы, - уточнили в ведомстве.

Недавно мы писали, что в Китай отправили 90 килограммов лекарство от коронавируса, разработанного уральскими учеными.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24