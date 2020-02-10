В Свердловском Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:25:38+03:00

В Минздраве рассказали о данных на 10 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы

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В Минздраве рассказали о ситуации с китайским коронавирусом на территории Свердловской области.

- По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 10:00 часов 10 февраля 2020 года на территории Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, - уточнили в Министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что на территории региона не зарегистрировано подтвержденных случаев, вызванных коронаровирусной.

- Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы, - уточнили в ведомстве.

Недавно мы писали, что в Китай отправили 90 килограммов лекарство от коронавируса, разработанного уральскими учеными.

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ИСТОЧНИК KP.RU