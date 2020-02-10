2020-02-10T07:39:44+03:00
Общество

Можно не утепляться: в начале недели в Екатеринбург снова придет тепло

Большую часть рабочей недели в городе ожидается комфортные -3°
Евгений Стоянов
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Самым теплым днем станет пятницаСамым теплым днем станет пятницаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Холода, пришедшие на Урал несколько дней назад, отступят. В начале нынешней рабочей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. По данным уральского гидрометцентра, в понедельник, 10 февраля, температура воздуха будет равняться -10 градусам. Зато уже во вторник, 11 февраля, воздух в дневные часы прогреется до комфортных -4 градусов.

Такая же температура в дневные часы ожидается в среду и четверг.

В пятницу, 14 февраля, сюрпризов от погода тоже ждать не придется. Днем столбик термометра, по данным синоптиков, покажет -3°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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