«Уралочка» в гостях обыграла подмосковный клуб «Заречье-Одинцово»
Волейболистки «Уралочки» одержали двенадцатую победу в играх российской «Суперлиги Париматч». Накануне, 9 февраля, свердловские спортсменки победили подмосковную команду «Заречье-Одинцово». Матч состоялся на чужой площадке и закончился со счетом 1:3 в пользу «Уралочки».
Игра была напряженной, но свердловчанки лидировали все четыре партии, уступив на несколько очков в третьем сете.
- В стартовом составе «Уралочки-НТМК» на игру вышли: Екатерина Евдокимова, Татьяна Романова, Ксения Парубец, Екатерина Енина, Богдана Анисова, Аилама, Дарья Пилипенко и Екатерина Карполь на позиции либеро, - передает пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».
Всего в первенстве осталось провести две игры, затем начнётся плей-офф. «Уралочка» встретится с калининградским «Локомотивом», а затем 23 февраля в Нижнем Тагиле пройдет заключительная игра «регулярки»,
ИСТОЧНИК KP.RU