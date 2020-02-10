«Уралочка» в гостях обыграла подмосковный клуб «Заречье-Одинцово»

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:27:30+03:00

Для уральской волейбольной команды это уже двенадцатая победа

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Волейболистки «Уралочки» одержали двенадцатую победу в играх российской «Суперлиги Париматч». Накануне, 9 февраля, свердловские спортсменки победили подмосковную команду «Заречье-Одинцово». Матч состоялся на чужой площадке и закончился со счетом 1:3 в пользу «Уралочки».

Игра была напряженной, но свердловчанки лидировали все четыре партии, уступив на несколько очков в третьем сете.

- В стартовом составе «Уралочки-НТМК» на игру вышли: Екатерина Евдокимова, Татьяна Романова, Ксения Парубец, Екатерина Енина, Богдана Анисова, Аилама, Дарья Пилипенко и Екатерина Карполь на позиции либеро, - передает пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

Всего в первенстве осталось провести две игры, затем начнётся плей-офф. «Уралочка» встретится с калининградским «Локомотивом», а затем 23 февраля в Нижнем Тагиле пройдет заключительная игра «регулярки»,

ИСТОЧНИК KP.RU