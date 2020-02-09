В Екатеринбурге завершились поиски Зинаиды Костриковой

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:22:58+03:00

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В Екатеринбурге завершились поиски 78-летней Зинаиды Костриковой. Бабушка пропала в районе ТЦ «Аида», но сейчас с ней все в порядке.

- Найдена. Жива, - сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Напомним, что Зинаида Митрофановна приехала к внучке из Асбеста.

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ИСТОЧНИК KP.RU