В Екатеринбурге завершились поиски Зинаиды Костриковой
Бабушку искали в Пионерском поселке
Фото: "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге завершились поиски 78-летней Зинаиды Костриковой. Бабушка пропала в районе ТЦ «Аида», но сейчас с ней все в порядке.
- Найдена. Жива, - сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что Зинаида Митрофановна приехала к внучке из Асбеста.
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