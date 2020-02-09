Приехала к внучке из Асбеста: в Екатеринбурге ищут 78-летнюю бабушку

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:27:56+03:00

Зинаида Митрофановна не ориентируется на улице

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В Екатеринбурге добровольцы объявили о розыске 78-летней Костриковой Зинаиды Митрофановны. Бабушка приехала в столицу Урала из Асбеста к внучке и потерялась в районе ТЦ «Аида».

Приметы пропавшей. Фото: Лиза Алерт

Если вы хотите принять участие в поиске, звоните по телефону «Лиза Алерт».

Напомним, что самым громким делом прошлого года стало исчезновение 27-летней Ксении Каторгиной. Молодая мама пропала 10 октября, позже ее тело обнаружили в колодце на Уралмаше, а убийц задержали в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU