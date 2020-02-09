Приехала к внучке из Асбеста: в Екатеринбурге ищут 78-летнюю бабушку
В Екатеринбурге добровольцы объявили о розыске 78-летней Костриковой Зинаиды Митрофановны. Бабушка приехала в столицу Урала из Асбеста к внучке и потерялась в районе ТЦ «Аида».
Приметы пропавшей. Фото: Лиза Алерт
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Напомним, что самым громким делом прошлого года стало исчезновение 27-летней Ксении Каторгиной. Молодая мама пропала 10 октября, позже ее тело обнаружили в колодце на Уралмаше, а убийц задержали в Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU