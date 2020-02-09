2020-02-09T13:09:41+03:00
Звезды

Звезды «Уральских пельменей» станут гостями шоу Ивана Урганта

Запись программы с Сергеем Ершовым, Сергеем Исаевым и Максимом Ярица пройдет 10 февраля в Останкино
Олег ГАЛИМОВ
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В прошлом году «Уральские пельмени» были участниками нового сезона «Форт Боярд» с Сергеем ШнуровымВ прошлом году «Уральские пельмени» были участниками нового сезона «Форт Боярд» с Сергеем ШнуровымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Создатели шоу «Вечерний Ургант» анонсировали запись программы со звездами «Уральских пельменей». 10 февраля студию в Останкино посетят Сергей Ершов, Сергей Исаев и Максим Ярица.

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
Ургант анонсировал участие "Уральских пельменей" в своем шоу
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Напомним, что в прошлом году «Уральские пельмени» были участниками нового сезона «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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