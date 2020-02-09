В Екатеринбурге толпа неизвестных избила двух мужчин

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:47:28+03:00

Пострадавшие обратились в полицию, в ближайшее время они пройдут судебно-медицинский осмотр

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В столице Урала толпа неизвестных в масках ворвалась в одну из квартир на улице Колокольной и избила двух мужчин. Пострадавшие обратились в полицию, в ближайшее время они пройдут судебно-медицинский осмотр.

- По данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции устанавливают возможных очевидцев инцидента, личности злоумышленников. Пострадавший направлен на прохождение СМО для установления тяжести причиненного вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что в конце рабочей неделе на Уралмаше школьник спас маму от отчима-тирана. Благодаря тому, что ребенок вызвал полицию, нападавшего удалось задержать, а получившей ножевые ранения женщине оказали первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU