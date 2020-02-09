«Я в нем уверена»: уральская блогерша, забеременевшая в 12, начала встречаться с 22-летним парнем
16-летняя блогерша из Среднеуральска Полина Фетисова впервые раскрыла подробности своей личной жизни. Самая популярная мать-подросток России начала встречаться с 22-летним парнем по имени Виктор. Но как выяснилось, ухажер Полины живет не на Урале, а в Норильске.
- У него много дел и работы в Норильске, поэтому когда он приедет – я не знаю, - сообщила Фетисова своим подписчикам. Я в нем уверена, а к Ульяне (дочь Фетисовой – прим.ред.) он относится хорошо. У меня есть скриншоты наших разговоров по конференц-связи, но это не то, что стоит показывать. Как только он приедет ко мне, я вас познакомлю. Моя мама не против нашего общения, а наоборот, спрашивает как у нас дела.
Полина и ее дочка Ульяна. Фото: Instagram
Напомним, что Полина забеременала от сверстника, когда ей было всего 12. Родители отца ребенка не захотели принимать внучку и не общаются с ней.
- Сначала они избегали нас, а потом стали выдумывать небылицы, что я забеременела от другого мальчика, - рассказывала ранее «Комсомолке» Полина. – Но Леша был у меня первым. Мой папа сразу сказал – «Нам от них ничего не надо». И на алименты подавать не будем, чтобы в старости этот козел не мог потребовать их от Ульяны.
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ИСТОЧНИК KP.RU