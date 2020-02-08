Свердловская казна за 10 лет подрастет в два раза

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:57:22+03:00

Но от госдолга избавиться все равно не получится

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Правительство Свердловской области скорректировало прогноз по бюджета региона на период до 2030 года. В этом году объем казны составит 333,1 миллиарда рублей, а расходы будут на уровне 362,5 миллиарда рублей.

Большая часть средств бюджета пойдет на образование, здравоохранение, социальные меры для людей и молодежную политику. На эти цели выделили больше 160 миллиардов рублей.

К 2022 году бюджета Свердловской области планируют сделать профицитным, когда количество доходов казны превысит расходы. К 2030 году ежегодные доходы бюджета региона должны вырасти до 656,9 миллиарда рублей, а расходы будут на уровне 649,1 миллиарда рублей.

Сегодня государственный долг региона держится на уровне 100,4 миллиарда рублей. Через 10 лет его планируют снизить на 40% до 59,7 миллиарда рублей. Такие данные приводятся на официальном сайте правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU