Свердловский губернатор пробежал на “Лыжне России” вместе с депутатами Госдумы

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:00:08+03:00

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Утром, 8 февраля, в Свердловской области прошла ежегодная гонка “Лыжня России”, в которой принимают участие не только спортсмены, но и любители.

В спортивном мероприятии принял участие губернатор региона Евгений Куйвашев, который преодолел дистанцию в компании с олимпийскими чемпионами и депутатами Госдумы Антоном Шипулиным и Сергеем Чепиковым на стадионе “Старатель” в Нижнем Тагиле.

- Профессионалы преодолевают дистанцию от 5 до 10 километров, любители — 2 километра. Кто добегает до финиша первый, получает от меня приз — крутой снегоход! Сегодня больше 40% жителей Свердловской области регулярно занимаются спортом, а такие соревнования — лучшая пропаганда здорового образа жизни, - написал в своем аккаунте в Instagram Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU