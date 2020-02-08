2020-02-08T10:11:34+03:00
Общество

Как Нижний Тагил переживает транспортную реформу

Горожане завалили мэрию жалобами на работу маршруток
Лев ИСТОМИН
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До таких маршруток Тагилу еще далекоДо таких маршруток Тагилу еще далекоФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 февраля в Нижнем Тагиле стартовала масштабная реформа общественного транспорта, которая коснулась передвижения маршруток. Причина для изменений назрела давно - многие маршруты дублируют друг друга, создавая пробки на городских улицах, и катаясь полупустыми.

Ситуация усложнялась тем, что автобусное движение в Нижнем Тагиле давно отдано в частные руки поэтому возможности мэрии влиять на проблемы в этой ситуации ограничены.

С начала месяца по городу вместо 61 маршрута действует всего 40, этого удалось добиться за счет отмены части маршрутов, а часть из них объединили. В теории такая оптимизация вполне оправдана, но на практике все оказалось намного хуже, и теперь положения реформы будут корректировать, опираясь на многочисленные жалобы горожан.

Что не устраивает пассажиров: прежде всего, долгое ожидание транспорта. График движения сбился и людям пришлось в первые дни стоять на остановках иногда по часу. Далее: один из самых популярных городских маршрутов № 14 полностью перевели на “ГАЗели”, хотя раньше на нем курсировали более просторные и современные “ПАЗы”. После шквала критики мэрия пообещала с понедельника вернуть привычный транспорт на маршрут.

Появилась еще одна проблема: водители многих маршруток ради собственной выгоды не доезжают до конечных остановок (если салон пуст), и разворачиваются в обратном направлении. В итоге пассажиры не могут выехать с нескольких остановок. Руководство Нижнего Тагила заявило, что будет оперативно реагировать на все жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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