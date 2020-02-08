В Екатеринбурге в школе побили девочку
В Екатеринбурге в школе № 60 11 декабря две школьницы побили 11-летнюю девочку. После этого мама ребенка обратилась в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию.
- Девочку подкараулили после уроков, толкнули в спину, после чего два раза ударили по ноге. У нее зафиксированы ушибы головы, живота и колена, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
После инцидента образовательное учреждение посетили инспекторы ПДН, которые провели с участниками инцидента профилактические беседы в присутствии родителей.
Между тем, после огласки региональный СКР также подключился к ситуации.
- Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга областного следственного комитета организована доследственная проверка. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU