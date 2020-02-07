Энергетики в Екатеринбурге нашли опасное кафе японской кухни

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:24:31+03:00

Заведение находится в подвале жилого дома, а прямо под полом проходят трубы с горячей водой

Изменить размер текста: A A

Энергетики в Екатеринбурге на улице Гурзуфской нашли опасное кафе японской кухни. Заведение находится в подвале жилого дома, а прямо под полом проходят трубы горячей воды и отопления.

- Находится внутри опасно для жизни. Прямо под полом проходят трубы горячей воды и отопления. Сейчас в тепловой сети температура воды 90 градусов. В случае повреждения трубы и выхода воды все, кто находится внутри, могут получить серьезные ожоги, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

По словам энергетиков, ситуация осложнена тем, что ветхие трубы необходимо ремонтировать, а собственник не пускает специалистов в помещение и не дает заменить трубу.

Кроме опасного кафе около станции метро Уралмаш специалисты нашли сразу три незаконно возведенных киоска. У их владельцев нет разрешения на строительство. Прямо под торговыми павильонами проходят трубы самой крупной тепловой магистрали.

О каждом факте нарушения ЕТК уведомляет органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов выдаются предписания по устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU