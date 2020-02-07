2020-02-07T19:36:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге благоустроят набережную вдоль Исети возле ЦПКиО

Компании, которая займется благоустройством нужно разработать проект
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге разработают проект благоустройства набережной возле ЦПКиОВ Екатеринбурге разработают проект благоустройства набережной возле ЦПКиОФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге благоустроят набережную вдоль Исети возле ЦПКиО. Постановление о подготовке проекта планировки территории вдоль реки Исеть от Щорса до Базового появилось на официальном сайте Екатеринбурга.

- Постановляю Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить проект о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.02.2012 № 670 «Об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц БольшаковаМичурина – Ткачей – Луначарского», - указано в постановлении, подписанном первым заместителем Главы Екатеринбурга Александром Ковальчиком.

Сейчас представителям компании нужно получить техническое задание на разработку проектов, а после представить сами проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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