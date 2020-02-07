7 Февр. 2020 2020-02-07T17:19:33+03:00

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Россельхознадзор Свердловской области забраковал 20 тонн лука из Нидерландов. Проверка в лаборатории показала, что четыре партии продукции заражены болезнями и живыми клещами.

- При осуществлении надзорных мероприятий были отобраны пробы и проведен анализ посевных качеств лука-севка на соответствие требованиям ГОСТ «Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия», - рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.

Предпринимателю, который закупил продукцию, выдали предписание о запрете продажи некачественного лука.

ИСТОЧНИК KP.RU