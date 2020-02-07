В Екатеринбурге старообрядцев оштрафовали на 100 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:31:59+03:00

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную старообрядческую церковь на 100 тысяч рублей за плохое содержание памятника культурного наследия. Речь идет о здании старинной Австрийской церкви, расположенной в доме № 75 по улице Розы Люксембург.

Здание передали старообрядческой общине пять лет назад, а в 2017 году им выдали охранное обязательство по содержанию памятника. Летом 2019 года в здании бывшей Австрийской церкви произошел пожар – здесь сгорела кровля, стены были в трещинах. Также оказалось, что подсобные помещения дома были забиты хламом, а на объект можно было попасть через двери и окна.

В итоге эти факты попали под административное правонарушение, которое в итоге привело к штрафу в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU