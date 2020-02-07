«Воздух чистый»: горящий склад с пластмассой в Екатеринбурге потушили
В Екатеринбурге потушили крупный пожар. Сегодня днем, 7 февраля, на Сортировке горел склад с пластиковыми изделиями. На месте работали 59 спасателей, огонь распространился на площади 450 квадратных метров.
- Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещения и высокой интенсивностью горения. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В момент возникновения пожара в здании находились 12 человек. Из здания они вышли самостоятельно. Никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU