«Воздух чистый»: горящий склад с пластмассой в Екатеринбурге потушили

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:07:13+03:00

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В Екатеринбурге потушили крупный пожар. Сегодня днем, 7 февраля, на Сортировке горел склад с пластиковыми изделиями. На месте работали 59 спасателей, огонь распространился на площади 450 квадратных метров.

- Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещения и высокой интенсивностью горения. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В момент возникновения пожара в здании находились 12 человек. Из здания они вышли самостоятельно. Никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU