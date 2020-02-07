Свердловские власти о гражданах Китая, которые прилетели в Екатеринбург: «Они не из очага заражения»

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:45:38+03:00

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Правительство Свердловской области просит жителей Екатеринбурга не паниковать из-за граждан КНР, которых привезли в карантинную зону на Эльмаше. 58 человек прилетели сегодня и из аэропорта их сразу отправили в санаторий «Бодрость», чтобы проверить на коронавирус. Это был последний борт, который принял Кольцово из Китая.

- Они являются особой категорией, которую мы берем под особый контроль. Все проверены в аэропорту, и никто их них не является носителями вируса и вообще не является заболевшем. Они просто будут находиться на карантине, для чего мы выделили специальную базу в Екатеринбурге, - заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Что касается жителей КНР, в течение двух недель они будут находиться там под наблюдением. Это не заболевшие люди, на что я хочу обратить внимание. И самое главное, они не из очага заражения.

Всем отдыхающим на этой базе «Бодрость» предложили компенсировать путевку или переехать в другой санаторий. Также пассажиров, которые летели тем же рейсом, что и граждане Китая, будут наблюдать врачи, но не стационарно.

- Автобусы, которые мы использовали для перевозки людей, это не рейсовые автобусы, они не будут использованы на рейсовых перевозках. При этом их специально обработали. Хотя, еще раз повторюсь, что они перевозили не больных людей. Но береженых бог бережет, - успокоил Креков.

Отметим, в Свердловской области случаев заболевших коронавирусом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU